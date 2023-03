Basta spaccio Debutta Zorro cane antidroga

Ha cominciato il suo servizio, Zorro, il cane antidroga nuovo collaboratore della polizia locale di Gallarate. Il labrador ha terminato l’addestramento ed è subito entrato nel vivo delle operazioni di controllo. Per il suo "debutto era presente anche il sindaco Andrea Cassani. Prima tappa il Parco Bassetti, setacciato da cima a fondo, quindi il parco di viale Milano. Qui gli agenti hanno sorpreso una persona senza documenti, portata in comando per accertamenti. Poi controlli all’esterno di un istituto superiore all’uscita degli studenti dove qualcuno vista la presenza di Zorro e degli agenti si è liberato di una “canna”, recuperata e sequestrata. Anche a Cardano al Campo via al servizio con il cane antidroga. R.F.