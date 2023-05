Balli di gruppo e corsa “colorata“ La Lilt punta a sensibilizzare

La sezione provinciale lodigiana della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) è in gran fermento. Le volontarie del gruppo promozione lavorano per garantire che gli eventi organizzati, per divulgare i concetti della prevenzione primaria, abbiano successo. "E lo faremo offrendovi la possibilità di giocare su due piani: facendo del bene a voi e agli altri" garantiscono. Uno degli appuntamenti principali, della settimana dedicata alla sensibilizzazione, è con il coreografo siciliano Joey Di Stefano. "Che aspetta tutti, sabato pomeriggio, per far ballare con le sue coreografie social – annunciano –. Ricordiamo che questo personaggio ha ballato con Annalisa, con Alessandra Celentano, lavorerà con Biagio e il gruppo The Colors e ora, vista la nobile causa, penserà anche a noi". Domenica poi potremo passeggiare, camminare, correre con la Color Run ed i suoi splendidi colori. Se saremo in tanti, sarà ancora più bello". Il ricavato di queste iniziative permetterà di finanziare, a ottobre, un camper per gli screening che sosterà a Zelo Buon Persico, Casalpusterlengo e Castiglione D’Adda. Si tratta del progetto “Prima di tutto“, che si ripete, dopo il successo 2022, per promuovere, appunto, la prevenzione primaria.

Gli eventi a scopo benefico saranno ospitati alla Pergola di San Martino in Strada. E Di Stefano sarà lì sabato dalle 16 alle 19, per uno stage musicale. Balli di gruppo per divertirsi e fare del bene, insomma (Per informazioni: 333 850 3743). Domenica invece l’attesissima Color run partirà con ritrovo alle 9.30 e partenza alle 10 in via Gandhi a San Martino in Strada (piazzale Gallerie Bennet). Il Lodigiano si colora, per ricordare l’importanza della prevenzione, con una camminata di 5 chilometri (per informazioni: 329 2993 168). P.A.