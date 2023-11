Bagno di folla alla Fiera Autunnale: "Già doppiati gli ingressi del 2022"

"Visitatori raddoppiati già il primo giorno di Fiera, grande soddisfazione e gratitudine verso l’Ufficio Fiera e chi ci ha creduto". È soddisfatto il consigliere comunale delegato Matteo Zambelloni dei due giorni di Fiera autunnale, martedì e ieri. Fin dalla primissima mattina, anche in seconda giornata, le famiglie e gli agricoltori provenienti da diverse province hanno infatti affollato i tornelli d’ingresso per entrare presto e vivere la 232esima Fiera. Zambelloni conferma: "Il primo giorno è andato benissimo, il meteo ci ha aiutati. A partire dall’inaugurazione, la sensazione era buona. C’è tanta curiosità per il nuovo polo fieristico, dove i lavori sono in parte già ultimati. Abbiamo avuto il doppio di ingressi rispetto al 2022 e anche ieri dalle 9 c’era fila alle casse. Siamo molto soddisfatti. Anche la disposizione delle proposte è davvero bella da vedere. Una bellissima fiera, ordinata, disposta bene".

Il sindaco Francesco Passerini ribadisce: "La fiera sta andando alla grande, il sole ci ha dato un aiuto in più. Grandi soddisfazioni". Buon riscontro anche secondo Francesco Dionigi, responsabile dell’Area eventi della Confartigianato, nell’area dedicata dove ieri si sono tenuti appuntamenti a tutte le ore: "Il successo di pubblico si è visto subito martedì, con un abbondante afflusso di visitatori molto interessati ai vari padiglioni. La stessa giornata c’è stato l’evento “Artefiera“, alla terza edizione, con Bob Scarioni che ha donato un quadro che rappresenta la fiera stessa. Ogni anno un artista interpreta la manifestazione e ne dona un’immagine per una futura galleria d’arte".

Ieri una serie di show cooking, degustazioni, presentazioni di eccellenze del territorio come i formaggi Croce, la raspadura Zucchelli, l’hamburger lodigiano dell’Associazione macellai lodigiani. Con un excursus nella cucina lodigiana degli esperti Angelo Stroppa e Ferruccio Pallavera. Molto partecipato anche il confronto tra i sindaci di Codogno Francesco Passerini, di Casalpusterlengo Elia Delmiglio e di Lodi Andrea Furegato su temi di attualità. Tra i visitatori più speciali delle due giornate ci sono stati anche gli ospiti del Nucleo Alzheimer della Fondazione Opere Pie di Codogno, affascinati dallo spettacolo davanti ai loro occhi.