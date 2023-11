Avvistato un altro lupo. Era a ridosso della Paullese

CASTELLEONE (Crema)

Riecco il lupo. È stato avvistato ieri intorno alle 8 a lato della Paullese, neppure troppo distante dalla strada. Il lupo è uscito dalla boscaglia. "Un bell’animale – dice la persona che lo ha avvistato – In ottimo stato, segno che trova cibo e che sta bene nel territorio dove vive".

Appena si è accorto dell’auto che aveva rallentato per guardarlo, è ritornato nella macchia. Non è ormai inusuale avvistare lupi nel Cremasco. Questi animali, migrati dall’Appennino, ormai hanno trovato un posto ideale anche da queste parti, complice l’abbondanza di cibo, visto che il lupo mangia le nutrie e che questo mammifero acquatico ha difficoltà a rientrare nella tana quando è in pericolo, vista la sua lentezza. L’avvistamento di ieri mattina a Castelleone trova conferma anche negli agricoltori della zona.

Dalla Cascina Guzzafame arriva la testimonianza di un esemplare che somiglia molto a quello notato ieri, che corre su una strada vicinale per poi infilarsi nella macchia. Altre testimonianze parlano di lupi notati nei campi alla periferia di Crema. Mancano ancora incontri ravvicinati, anche perché il lupo si guarda dall’uomo, non propriamente suo amico. Nell’ultimo anno gli avvistamenti di lupi sono aumentati molto, segno che qui stanno arrivando altri esemplari.

Pier Giorgio Ruggeri