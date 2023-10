Avviati i lavori in viale Italia, sorgeranno quattro alloggi popolari

Un ponteggio avvolge, da questa settimana a Maleo, il fabbricato da demolire e ricostruire, con 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica, in via Italia a Maleo, all’angolo con via De Amicis. Il progetto rientra nell’ambito del Fondo Complementare al Pnrr. A marzo 2022 al Comune era stato assegnato un contributo di 580mila euro per l’intervento. Approvato, a ottobre 2022, il progetto definitivo, redatto dall’ingegnere architetto Ernesto Toselli di Codogno, si è deliberato di procedere all’affidamento del lavoro (da 465.838,11 euro, IIva esclusa) mediante procedura negoziata. Li esegue la ditta Italcostruzioni di Gela (CL), che ha offerto un importo pari a 385.103,91 euro (Iva esclusa), con un ribasso del 18,116%. "Siamo soddisfatti – commenta Francesco Bergamaschi (nella foto), presidente del Consiglio comunale –, gli alloggi di viale Italia, realizzati nei primi anni ’50 del secolo scorso, erano da tempo sfitti, per l’eccessiva vetustà. I lavori dovrebbero durare un anno, speriamo si possa giungere presto all’assegnazione delle nuove case". P.A.