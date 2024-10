Autovettura a fuoco. Salvo il conducente

Attorno alle 11.15 di ieri squadre del comando dei vigili del fuoco di Lodi sono accorse in viale Rimembranze a Tavazzano con Villavesco. L’intervento dei pompieri è stato chiesto per un principio di incendio di una vettura alimentata a gasolio. All’arrivo dei vigili del fuoco il conducente si trovava già in salvo fuori dalla vettura. L’incendio è stato così spento e la strada messa in sicurezza. Sulle cause dell’incendio in corso accertamenti. I vigili del fuoco, domenica sera, erano intervenuti anche nel cantiere della tangenziale di Casalpusterlengo per un furgone rubato rimasto impantanato.