Una trentina di auto vandalizzate in viale Italia a Lodi: finestrini e specchietti in frantumi

Lodi, 26 gennaio 2025 – Vandalismi sulle auto a Lodi, indagini serrate della Questura con il cerchio che si stringe. I danni sono stati segnalati in viale Italia, nel quartiere San Bernardo dove, per molti residenti, c'è appunto stato un amaro e dispendioso risveglio. Nelle ore notturne sono finite nel mirino una trentina di auto regolarmente parcheggiate lungo la strada. In particolare, saltando senza regola alcuni veicoli e accanendosi con altri, gli sconosciuti hanno frantumato finestrini e specchietti, provocando ingenti danni. Da capire cosa abbiano utilizzato, chi sia stato e se c'è stato un motivo scatenante del reato.

Già subito dopo la scoperta dei vandalismi, alcuni automobilisti sono infatti andati direttamente a denunciare i fatti in Questura. Gli inquirenti hanno quindi cominciato a individuare alcuni potenziali soggetti, che potrebbero avere a che fare con la vicenda e continuano ad indagare per accertare le loro eventuali responsabilità. Tra gli accertamenti in corso c’è anche la visione dei filmati forniti dalle telecamere presenti in quella zona della città. La speranza è di arrivare presto a una svolta.