Brescia, carabiniere aggredito da due rapinatori al bancomat: riesce a bloccarli ma finisce in ospedale

Un carabiniere in borghese è stato aggredito e rapinato a Brescia. È accaduto nel pomeriggio di sabato ad uno sportello bancomat di Banca Intesa, in corso Garibaldi. Il militare è stato aggredito da due stranieri. Dopo una colluttazione, è riuscito a bloccare i rapinatori e a chiamare i colleghi che sono intervenuti per arrestare i malviventi. Il militare è invece stato portato in ospedale per accertamenti.

Solidarietà

"Il SIM Carabinieri Lombardia desidera manifestare profonda gratitudine per il coraggio dimostrato sia dal collega vittima dell'aggressione, sia dai militari intervenuti con prontezza ed efficacia" spiega in una nota il Sim Carabinieri. "Questo episodio - aggiunge il sindacato - è l'ennesima testimonianza dei rischi che quotidianamente i nostri uomini e donne in divisa affrontano con dedizione e spirito di servizio. Per SIM Carabinieri questo ennesimo attacco ai nostri uomini e donne in divisa è inaccettabile e richiede una reazione ferma da parte delle istituzioni".