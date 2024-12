Lodi, auto parcheggiata in strada prende fuoco di notte: indagini in corso

Lodi, 26 dicembre 2024 – Auto parcheggiata prende fuoco e finisce carbonizzata, accertamenti in corso per arrivare all'origine del rogo.

Misterioso incendio, la sera di Natale 2024, alle 21.55, in via Po a Lodi. Alcuni passanti hanno dato l'allarme perché una autovettura Fiat 500 ha preso fuoco, parcheggiata negli stalli pubblici della città ed è presto diventata una pericolosa nuvola di fiamme incandescenti. La vettura era alimentata a gasolio.

Per spegnere la combustione, sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, con una autopompa serbatoio, dal comando provinciale di Lodi. Nonostante il rogo sia stato prontamente aggredito, il veicolo è però purtroppo finito completamente carbonizzato, con danni pesantissimi per il proprietario. Fortunatamente, però, a bordo e nei pressi non c'era nessuno, non sono quindi stati registrati feriti o intossicati.

Una volta spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno raffreddato il mezzo, per evitare ulteriori pericoli e messo in sicurezza l'area. Intanto la polizia di Stato ha raccolto le prime testimonianze e iniziato a ricostruire l'accaduto, per arrivare agli eventuali responsabili. Le cause del rogo, anche per capire se ci potrebbe essere o meno l'ombra del dolo, sono ancora in fase di accertamento. L'indagine proseguirà per fare luce sulla vicenda.