Auto a fuoco: conducente resta intossicata

Auto in fiamme durante la marcia, la conducente fugge ma rimane intossicata. Brutta avventura per una 31enne la cui vettura è finita carbonizzata nella serata di domenica. La donna ora sta meglio, ma domenica alle 20, ha trascorso alcune ore al Pronto soccorso di Melegnano. È stata accompagnata lì da un’ambulanza della Croce bianca, dopo aver inalato il fumo uscito dalla sua auto, che era in preda alle fiamme. Il mezzo ha preso fuoco, alla frazione Cusanina di Caselle Lurani, mentre la donna viaggiava lungo la strada provinciale 17. Improvvisamente si è sprigionato moltissimo fumo dal cofano. La 31enne in quel momento era l’unica persona a bordo dell’automobile. A spegnere l’incendio, che ha avvolto il veicolo completamente, hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, intervenuti con un’autopompa e un’autobotte. Stessi guai, a Maleo, un’ora prima, per un agricoltore che, però, non ha respirato fumo e non si è fortunatamente ferito. L’allarme è scattato in via Breda dove ha preso fuoco un trattore con cisterna del liquame, in mezzo ad un campo, durante l’attività agricola. I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, presto intervenuti, sono riusciti a spegnere il rogo prima che avvolgesse la cisterna, ma il trattore è andato completamente distrutto. Le emergenze sono proseguite ieri mattina con una raffica di incidenti, per fortuna lievi. Una ragazza di 17 anni, che stava andando a scuola in moto, lungo la provinciale 107 di Lodi, si è scontrata, per cause da chiarire, con un furgone. L’impatto è avvenuto poco prima delle 8, all’ingresso della scuola Villa Igea, nella nebbia. La giovane è stata accompagnata in ambulanza, al policlinico di Milano, con codice di media gravità. P.A.