Aumentano le tariffe per il servizio pre-scuola. Stabili i costi per mensa e trasporto verso i plessi A Codogno, dal 2024-2025, aumentano le tariffe del pre-scuola: da 12 a 15 euro al mese. Per i residenti con Isee sotto i 12.000 euro, da 7 a 10 euro. Post-scuola, mensa e trasporto scolastico rimangono invariati.