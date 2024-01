Aule al gelo, palestra inagibile. La protesta degli studenti: non entreranno più in classe

L’istituto Pacioli di via delle Grazie è al freddo. E gli studenti, inascoltati sin qui, decidono di non andare a scuola. Lunedì, al ritorno in classe dopo le vacanze di Natale, gli alunni dell’istituto di via delle Grazie hanno trovato una sorpresa: appena 14 gradi nelle aule. Il riscaldamento è andato in tilt e non fa più il suo mestiere. Hanno atteso una soluzione positiva che nei giorni non è arrivata, hanno parlato con la dirigente Paola Viccardi, ma sin qui nessuna novità e continua la latitanza del riscaldamento che è in capo alla Provincia, in quanto proprietaria di tutti gli stabili scolastici.

La situazione non è migliore nella sede di via Dogali, con aule al freddo. Non solo: la palestra è inagibile per la rottura del riscaldamento dal 3 novembre. E l’istituto ha un corso a indirizzo sportivo che non può usufruire di uno spazio indispensabile.

Numerose le telefonate alla Provincia da parte del professore, che si sono chiuse con una promessa rimasta tuttavia senza attuazione. Peraltro il guasto all’impianto di riscaldamento è stato individuato prima della fine di novembre e la diagnosi parlava della necessaria sostituzione di un pezzo, irrimediabilmente rotto. Ma da allora,sono trascorsi quasi due mesi, nessuno si è più fatto vivo e la è palestra è tristemente inagibile. Addirittura un giorno i ragazzi hanno chiamato i vigili del fuoco perché hanno saputo che i pompieri, vista la situazione, avrebbero potuto revocare l’agibilità. Ma a scuola sono arrivati i carabinieri e non se n’è fatto nulla.

A questo punto gli studenti, di concerto con i genitori, hanno deciso che se la situazione non si risolve entro venerdì, lunedì prossimo loro non entreranno in classe e manifesteranno davanti all’istituto.

Pier Giorgio Ruggeri