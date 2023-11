Attraversamento selvaggio dei binari in stazione a Casalpusterlengo, messe le barriere

Casalpusterlengo (Lodi), 2 novembre 2023 – Attraversamenti selvaggi dei binari segnalati da Comune e pendolari, Rete ferroviaria Italiana interviene con la posa di barriere. In due mesi dall'esposizione del problema, Rfi ha voluto aumentare la sicurezza dello scalo ferroviario di Casalpusterlengo. Dopo un tavolo congiunto, coordinato dall'assessore del Comune di Casalpusterlengo, delegato al Pendolarismo, Alfredo Ferrari, tra ente locale e Comitato pendolari, era partita una richiesta mirata alle ferrovie. L'obiettivo era scongiurare una possibile tragedia annunciata. Questo dato che molti, per accorciare i tempi e non percorrendo il sottopassaggio, attraversavano i binari della stazione.

Rete ferroviaria italiana, in risposta alle richieste del Gruppo pendolari del Basso Lodigiano, aveva replicato:”La stazione non necessita di interventi di messa in sicurezza, in quanto già conforme agli standard di sicurezza previsti. Tuttavia, al fine di disincentivare il malcostume di indebito attraversamento dei binari, prendiamo in carico la verifica di fattibilità tecnica riguardante l’installazione di barriere anti attraversamento” .

La Direzione strategie e pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture dell’area nord ovest ha quindi mantenuto la parola e installato gli impianti di sicurezza. Ora quindi, grazie a queste barriere, l'attraversamento selvaggio dei binari non sarà più possibile.