Assegnati i lavori preliminari della Casa di Comunità

Disco verde per l’assegnazione dei lavori della nuova Casa di Comunità nell’ospedale di Casalpusterlengo: il bando per le opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo servizio è stato assegnato ad un’impresa di Frattamaggiore (Napoli) su un importo a base di negoziazione pari a 386mila euro. La procedura era stata avviata a novembre con l’invito a partecipare rivolto a 53 operatori economici, poi ridotti a 14 alla scadenza dei termini di partecipazione. Si profila una svolta positiva dunque per la Casa della Comunità per la quale comparvero i cartelli alla fine del 2022, ma nulla più. Ora, a distanza di tempo, l’iter riprende la propria corsa per poter concretizzare tutta una serie di servizi da implementare: la Casa di Comunità dovrebbe occupare il piano terra del presidio di via Fleming, comprendente i già esistenti centro prelievi, il Cup e il punto unico di accesso, e il primo piano dove prenderanno corpo l’Uonpia per la presa in cura dei disturbi neuropsichiatrici della fascia giovanile e i servizi territoriali. Il servizio occuperà anche parte del secondo piano dove però sorgerà anche l’Ospedale di Comunità con 20 posti letto. M.B.