Artigiano in Fiera. In 6 dal Lodigiano e 10 da Cremona

Saranno tre (ed esattamente “Il Castello Editore“, “Public Creation di Rosalia Riccobono“ operante del settore degli animali e “Wicon“ di Roberto Consonni accasata a Brembio e che propone prodotti alimentari) le realtà lodigiane che parteciperanno all’edizione 2024 di “Artigiano in Fiera“, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre a Fieramilano Rho, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Dieci invece le realtà in arrivo dalla provincia di Cremona. Per il settore alimentare ci saranno la Bottega del Gusto, Formaggi Italia di Claudio Buccelli, la Futura Salumi, Caseificio Autieri, Picco Salumi, Macelleria Rizzi di Casalbuttano; per l’abbigliamento Ebarrito; per l’arredamento Fiori di Carmen Cristalli; per le birrerie Siland e The Open company. Saranno infine sei le presenze dal Pavese. Per l’arredamento Èlite di Stefano Foschelli, per gli alimentari Gelateria Decembrio 11 di Rosa Franzè, per l’abbigliamento Art Mgh e Russo Pellami di Vigevano, per il tempo libero Il baule di Rosy e per salute e bellezza Violab. Ad “Artigiano in Fiera” saranno circa 250 le micro-piccole imprese lombarde presenti. “Essere Artigiano è una scelta di vita” è il tema scelto per l’edizione 2024. Sono attesi circa 2.800 artigiani da 90 Paesi, 8 padiglioni dedicati, oltre a 28 ristoranti e 19 Luoghi del Gusto. L’ingresso è gratuito, con procedura semplice e veloce. Per raggiungere la manifestazione si può utilizzare la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante Trenord e l’Alta Velocità con Italo. A disposizione anche oltre 10mila posti auto.