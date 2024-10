Artigiani lodigiani protagonisti al “Laboratorio Padernello“

L’Unione Artigiani e Imprese Lodi è stata tra i protagonisti del progetto “Laboratorio Padernello” che si è tenuto domenica scorsa nella bellissima cornice del Castello di Padernello (Brescia). Si è confermata un’occasione per riscoprire territorio e arte con la possibilità di acquistare prodotti locali tipici nelle botteghe artigiane ed enogastronomiche, oppure per prendere parte ai workshop artigianali e ai laboratori per i bambini. Lo scopo resta “creare un borgo che vive della cultura del fare“. All’inaugurazione erano presenti i parlamentari bresciani eletti, l’assessore regionale alla formazione Simona Tironi, i consiglieri provinciali, la Provincia, il Presidente della Camera di Commercio e i partner del progetto. Protagonisti della giornata sono stati i volti e le voci delle realtà in azione: mondo del lavoro, mondo della formazione professionale, i partner istituzionali e, soprattutto, gli artigiani. Due quelli lodigiani presenti e precisamente Pelletterie R.C.L. (lavorazione pelle) di Galgagnano e Piolini Simona (restauro) di Lodi. "Si tratta di un progetto pilota ambizioso e lungimirante – commenta Mauro Sangalli, segretario generale della Casartigiani Lombardia che mette al centro la persona e il saper fare artigiano e pertanto come Federazione Regionale insieme alle strutture territoriali di Brescia, Lodi e Crema, abbiamo deciso di continuare a sostenerlo, perché siamo convinti dell’importanza del lavoro che stiamo portando avanti, costruendo anno dopo anno un connubio sempre più profondo tra lavoro e formazione".