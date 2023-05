Artigiani al Bassi Consigli ai giovani per il loro futuro

L’Unione Artigiani di Lodi, dopo aver fatto orientamento, qualche settimana fa, all’Itis Alessandro Volta di Lodi, lunedì ha ripetuto l’iniziativa per due classi dell’istituto Bassi di Lodi. Il segretario generale Mauro Sangalli li ha messi a conoscenza della realtà socio economica del territorio lodigiano, mettendo a fuoco le caratteristiche che gli imprenditori chiedono ai ragazzi e suggerendo come comportarsi quando si approcciano sul mercato del lavoro. Con Sangalli, per spiegare i contenuti dell’incontro e rispondere alle diverse domande dei ragazzi, c’era anche Maria Rita Damiano di Galdus, ente di formazione accreditato a livello regionale per formazione e servizi al lavoro. "Abbiamo spiegato ai ragazzi come preparare un curriculum, cosa cercano le aziende, l’importanza di conoscere le lingue, almeno una o due, soprattutto se si lavora nel settore turistico e dato consigli da buon genitore: saper sognare, mai scoraggiarsi, fare sacrificio, impegnarsi con dedizione ed umiltà e conoscere almeno una lingua straniera, come l’inglese" ha ribadito il segretario. Sono stati dati anche consigli su come creare il profilo Linkedin, per avere un ponte efficace tra le aziende e i reclutatori che cercano profili. "Percepiamo l’utilità di questi incontri. I ragazzi si dimostrano attenti e curiosi e spesso imparano molto. Scoprono cose che non spevano perché normalmente non si raccontano. Indicazioni pratiche e utili per affacciarsi al mondo del lavoro, come dovranno fare loro a breve" hanno concluso i due relatori.

P.A.