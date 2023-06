Arte, musica e spettacoli: due mesi nelle “piazze della cultura“

Decolla “Le piazze della cultura“, una maxi rassegna di arte, musica, spettacoli, nel contesto delle celebrazioni dei vent’anni dalla rinascita del teatro comunale e dei 15 anni della nuova biblioteca, e che avrà come luogo privilegiato le due piccole piazze strette tra biblioteca e torre Pusterla. Ieri c’è stata la presentazione in municipio alla presenza del sindaco Elia Delmiglio, dell’assessore Mariano Peviani, del direttore del teatro Andrea Ragosta e del violinista Serafino Tedesi. E proprio il quartetto Archimia, fondato nel 2001 da Tedesi, aprirà la rassegna il 9 giugno alle 21.15 con un concerto, mentre il 21 giugno alla sera si esibirà Muzikobando con diversi brani dal mondo; il 28 giugno si terrà lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata“, commedia di Dario Fo e Franca Rame. Il 5 luglio via libera a Toyboys Plus dei Jashgawronsky Brothers.

Il 12 luglio ci sarà lo spettacolo “La rivolta del pane“ dai promessi sposi con Mino Manni, Marta Ossoli, Silvia Mangiarotti e Francesca Ruffilli. il 26 luglio infine la serata musicale “Brasil“ con Priscilla Ribas, Paolo Zannol e Luca Garlaschelli. Nel contesto della rassegna, inoltre, come momenti correlati, nella piazzetta della torre, il 10 e l’11 giugno si terrà una esposizione di opere di autori casalini e laudensi, mentre dal 10 giugno al 31 luglio ci sarà una mostra fotografica sugli eventi della biblioteca degli ultimi 15 anni.

Mario Borra