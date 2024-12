Arma puntata al farmacista. Rapina all’ora di chiusura

Con il volto coperto da un casco da motociclista ha fatto irruzione armato nella farmacia Santa Caterina in pieno centro a Caselle Lurani. Attimi di tensione venerdì sera al momento della chiusura per i titolari del negozio di via Roma, stretto tra la chiesa e il municipio quando, improvvisamente, si è materializzato quello che, in pochi istanti, ha fatto capire in maniera inequivocabile di non essere un normale cliente. Infatti, oltre alla faccia completamente travisata, lo sconosciuto è entrato spianando una pistola e minacciando l’addetto dietro al bancone di consegnarli il denaro del registratore di cassa. Il farmacista ha giocoforza preso i soldi, circa 500 euro, dandoli al malvivente che un attimo dopo si è precipitato all’esterno per completare la fuga. Probabilmente il rapinatore ha raggiunto l’auto di un complice che lo stava attendendo poco distante. Subito dopo è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo cercando i primi indizi per cercare di risalire al malvivente. Oltre alle testimonianze dirette, nelle indagini potrebbero essere utili alcune telecamere della zona. M.B.