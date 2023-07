Aperte da 40 anni, marchio storico a 61 realtà

Venti attività (10 negozi, 4 locali e 6 botteghe artigiane) della provincia di Lodi hanno ricevuto da Regione Lombardia il riconoscimento perché operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Sette esercizi sono di Lodi (Copigraf Gaudenzi, Panetteria Venturelli, Solazzo gioielli, Tabaccheria Rovida, Valentino Moto e Vinci arredamenti), 2 di Cavenago d’Adda (le trattorie dell’antica barca e La speranza), 2 di Casalpusterlengo (Minibar Minoia e Pinuccio confezioni), 2 di Castiraga Vidardo (carrozzeria Chini e Midali arredamenti) uno di Casalmaiocco (osteria Cologno dal 1932), uno di Massalengo (arredamenti Baroni), uno di Pieve Fissiraga (Arredobongiorni), uno di Castiglione d’Adda (macelleria Tagliabue dal 1945) e uno di Sant’Angelo (enoteca Boggini). Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione lodigiane, che ora comprende in totale 85 imprese.

Altre 9 attività sono in provincia di Pavia, una bottega storica artigiana è a Pavia (Legostampa), 3 locali e 5 negozi. Due di questi ultimi sono a Voghera (Fercolor dal 1913 e Tutto per l’auto), uno a Vigevano (Ottini), ma hanno ottenuto il riconoscimento anche attività di Zerbolò (Trattoria Da Pasquale), Bressana Bottarone (Pasticceria Riccardi), Cava Manara (Melzi), Montalto Pavese (Ristorante Italia) e Varzi (Caffè del centro). Complessivamente con questi nuovi attesati, ora sono 122 le imprese storiche. Infine sono state 32 le aziende della provincia di Cremona: 13 negozi storici, 10 locali, 9 botteghe artigiane. Sette attività sono a Cremona (Mazzini acconciature, bar L’oasi, De Lorenzi, El Sorbir, Ottica Voltini, Taverna La Botte), 3 a Crema (Arredamenti Cerioli, Caffè Garibaldi, Pelle e cuoio bazar), sei a Bagnolo Cremasco (Antichi sapori, Bottega del pane, Francesconi parrucchiere, Giovanni acconciature, Pupa gioielli e Un ago in bottega) e poi altri a Casalmaggiore (Nevi gomme e Cartotecnica), Capralba (trattoria pizzeria Severgnini), Castelverde (Antico Pavone), Credera Rubbiano (Fratelli Merisio), Derovere (Cav, Binda), Persico Dosimo (Arredamenti Pedroni), Pizzighettone (Bar Les Pailles), Salvirola (Il bottegone), San Giovanni in Croce (Bar trattoria Dal Mago), Sesto e Uniti (Il parametro), Soresina (Visionottica Cabrini) e Vaiano Cremasco (Trattoria Sole). Nell’albo regionale le realtà cremonesi diventano 304. "Il marchio - commenta l’assessore regionale Guido Guidesi - è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale".

Manuela Marziani