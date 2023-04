Anziani, non soltanto riposo Meno soli con la balera nella Rsa

di Mario Borra

La residenza sanitaria vista non solo come luogo di riposo ma anzi come un punto di riferimento dove sviluppare progetti ludico-ricreativi, dai corsi di musica, arte e lettura a iniziative per accrescere il benessere psicofisico, dai laboratori creativi intergenerazionali per scoprire le nuove tecnologie ai corsi di ballo. È l’obiettivo del progetto “Insieme per la terza età“, sviluppato dall’assessorato con delega agli Anziani e Progetti socio-assistenziali territoriali e dall’Azienda servizi alla persona Basso Lodigiano, per cui è stata promossa una manifestazione di interesse a beneficio di associazioni iscritte al registro nazionale del Terzo settore.

La location sarà messa a disposizione dalla Rsa Basso Lodigiano, nella palestra di viale Gandolfi, e dunque questi spazi, usati anche come piccola balera ma anche solo per ritrovarsi e condividere momenti insieme, saranno utili "per combattere l’isolamento e il decadimento cognitivo delle persone anziane", hanno ribadito l’assessore Silvia Salamina e il presidente di Asp, Roberto Scotti. Il nuovo servizio è rivolto ad anziani autosufficienti anche esterni alla Rsa. "La finalità del progetto è riportare l’anziano al centro dell’attenzione – spiegano i due amministratori – attraverso la sua partecipazione alla vita di comunità e grazie ad attività tese all’integrazione sociale e all’arricchimento degli scambi relazionali". Le associazioni che intendono partecipare possono far pervenire la loro domanda entro il 28 aprile alle 12.

Ieri pomeriggio invece alla casa di riposo Fondazione Opere Pie Riunite si è svolto un incontro intergenerazionale: il personale ha accolto una classe seconda della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Codogno con la quale è stata effettuata una lezione per spiegare le demenze e l’importanza di prendersi cura dei nonni che invecchiano. Poi Gianpaolo Pedrazzini, presidente Unicef di Lodi, con alcuni volontari ha ricevuto dalle mani del presidente dell’ente assistenziale Gianni Stringhetti un assegno simbolico di una seconda donazione da 400 euro per la vendita delle pigotte fatte a mano dagli anziani della struttura.