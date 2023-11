Anziana sventa la truffa dell’sms

"Mamma, ho rotto il cellulare. Devi andare alla banca alle 15.30 per versare 3.500 euro". È il messaggio che ieri mattina uno sconosciuto ha spedito sul telefono di una settantaduenne residente in via Roma a Castelnuovo Bocca d’Adda, spacciandosi appunto per il figlio. All’anziana però fortunatamente è sorto un dubbio e ha chiamato una parente che le ha fatto aprire gli occhi sul tentativo di truffa, e dunque il colpo è saltato. Questo tipo di raggiri è ormai in atto da mesi in tutta Italia e viene organizzato da bande specializzate che li attuano in modi sensibilmente diversi uno dall’altro. Ieri la Questura di Lodi ha diffuso una nota per invitare i cittadini a difendersi dalle truffe online in generale, come ad esempio la truffa del bancomat, il messaggio della finta banca e il raggiro relativo alla compravendita online di beni.