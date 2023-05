Ancora un incendio nel cascinale dei senzatetto L’ipotesi del rogo doloso

Un nuovo incendio, una settimana esatta dopo quello precedente, si è registrato mercoledì sera nel cascinale abbandonato, di proprietà del Comune, che si trova nella parte più esterna di via Valletta Fogliano, all’estrema periferia della città. La struttura, da tempo in disuso, è diventata il rifugio dei senzatetto. Non è ancora chiara la natura del rogo, che potrebbe essere stato appiccato in modo doloso perché la zona è utilizzata come una sorta di discarica abusiva oppure ad appiccarlo potrebbe essere stato qualcuno con l’intenzione di riscaldarsi. Il Comune ha da tempo annunciato l’intenzione di demolire l’immobile ma per farlo sono necessarie delle risorse che al momento non sono disponibili.