Il medico di Cervignano D'Adda si dimette (e non si trova un sostituto): arriva l'ambulatorio temporaneo. Come funziona e cosa sapere

Cervignano D’Adda (Lodi), 31 marzo 2025 - “A seguito della cessazione dall’incarico della dottoressa Francesca Rossi (ha dato le dimissioni ndr) che aveva sostituito il medico andato in pensione a fine anno e non avendo alcun medico accettato ad oggi l’incarico, è stato necessario procedere con l’avvio di un ambulatorio medico temporaneo, a partire dal 31 marzo” fa sapere l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi. L’ambulatorio, gestito su basi volontaria e a turnazione, da un pool di medici del servizio di continuità assistenziale e di medicina generale, salvaguarda la continuità dell’assistenza ai pazienti nei comuni di Cervignano d’Adda e Galgagnano.

L’attività ambulatoriale viene svolta a Cervignano D’Adda, presso l’Ambulatorio in Via della Chiesa 10, il lunedì e il mercoledì, dalle 16.30 alle 19 e a Galgagnano, nell’ambulatorio in Via Monzasca 1, il martedì dalle 9.15 alle 11.45 e il venerdì dalle 16.30 alle 19 ( in entrambe le sedi solo su appuntamento). Si può accedere agli ambulatori previa prenotazione telefonica al numero 0371/376541, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16.30. Gli orari potrebbero subire variazioni nelle prossime settimane e saranno comunicate ai pazienti al momento della prenotazione.

“Si raccomanda agli Assistiti di portare sempre con sé la documentazione cartacea relativa ad eventuali esenzioni per reddito o patologia, referti di visite o esami recenti, nonché un elenco aggiornato dei medicinali assunti” sottolinea Asst, rendendo valida la raccomandazione anche per lo studio medico temporaneo gestito a turno, sempre dai medici della continuità assistenziale, anche nei comuni di Comazzo e Merlino. “Capiamo – spiega l’Asst - i disagi della popolazione e li ringraziamo per la comprensione e la pazienza, così come siamo grati ai medici che con la loro disponibilità consentono di assicurare l’assistenza nei due comuni”. “Purtroppo – continua l’Asst - in questa prima fase, in attesa di trovare un medico titolare che possa organizzare l’ambulatorio in giorni e orari fissi, questi potrebbero subire delle modifiche che, tuttavia, non dovrebbero avere ricadute sui pazienti, essendo l’accesso su appuntamento”.

Tenendo conto del numero dei pazienti e della disponibilità dei medici, dalla prossima settimana l’ambulatorio di Comazzo sarà aperto, per i pazienti, con appuntamento il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 16.30 alle 19. Il servizio per Merlino passa da 5 a tre giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19. “Una riduzione dell’attività solo apparente – aggiunge l’Asst – giacché la fascia oraria del servizio è stata ampliata in ciascuno dei tre giorni, garantendo così un ambulatorio in più per gli assistiti di Comazzo La prenotazione telefonica deve essere effettuata al numero 0371/376541, attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 13.30 – 15” conclude l’azienda ospedaliera.