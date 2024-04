Ambulatorio mobile. Vaccinazioni in piazza

L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi celebra la Settimana mondiale dell’immunizzazione rendendo più semplice le profilassi. La ricorrenza si celebra dal 24 al 30 aprile ed è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo slogan “Humanly possible“. E così la struttura complessa “Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive” dell’Asst di Lodi aderisce organizzando, con la collaborazione del personale della Croce Rossa e grazie alla disponibilità del Comune, un ambulatorio vaccinale mobile. Lo si troverà in piazza della Vittoria a Lodi, martedì mattina. "Per l’occasione, un’équipe medica e infermieristica sarà a disposizione di tutti i cittadini dalle 8.30 alle 12.30, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione vaccinale - spiegano dall’ospedale -. Sarà inoltre possibile ricevere la somministrazione dei vaccini anti Pneumococco, Herpes Zoster e Difterite-Tetano-Pertosse, in particolare rivolti alla popolazione adulta o rientrante nelle categorie più a rischio". P.A.