Allarme disturbi alimentari: "Un nuovo ambulatorio intercetterà i ragazzini"

Disturbi alimentari in adulti e minori, l’Asst di Lodi dedica un ambulatorio specializzato. "C’è un bisogno urgente di presa in carico delle patologie legate ai disturbi alimentari e quindi si potrà ricorrere all’accesso diretto al servizio. Risponderemo così alle richieste di tutta il Lodigiano e della Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze come parte integrante dell’attività clinica del Centro Psicosociale di Casalpusterlengo, cui l’ambulatorio afferisce funzionalmente", spiega l’Azienda ospedaliera. Nel 2021 c’è stato un aumento di quasi il 40% rispetto al 2019 dei Disturbi della nutrizione e alimentazione a livello nazionale.

L’età di esordio si è abbassata, oscillando tra i 10 e i 12 anni e a Casalpusterlengo, quindi, ci sarà uno stretto collegamento con la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e i pediatri di libera scelta. "Tutto per incrementare l’offerta di assistenza anche ai pazienti minori – spiega Giancarlo Cerveri, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASST di Lodi – La finalità della struttura ambulatoriale è di intercettare il più precocemente possibile i giovani pazienti". L’ambulatorio svolge la propria attività per utenti over17 il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 16.30.

Si accede tramite impegnativa del medico di medicina generale, con l’indicazione “Prima visita psichiatrica“ o tramite accesso diretto al Centro Psicosociale da prenotare allo 0377924770. Operatori, consulenti, psichiatra, psicoterapeuta e terapeuta di famiglia, psicologo testista e dietista garantiscono un percorso completo.

Paola Arensi