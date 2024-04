Alcol venduto ai minorenni. Sigilli al bar

Nuovo provvedimento di chiusura per il bar 4.2 che si trova sotto i portici di Largo Casali, in pieno centro storico: dopo lo stop avvenuto a febbraio scorso per una settimana, da ieri è scattato un altro altolà con la decisione da parte del Questore di Lodi di obbligare il titolare ad abbassare le saracinesche, questa volta per dieci giorni. Nell’ambito dei controlli volti a monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta “malamovida“, con specifico riguardo alla somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a soggetti minorenni, ieri mattina, dunque, i poliziotti hanno dato seguito al provvedimento di sospensione della licenza così come previsto dall’ex articolo 100 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. La chiusura è in vigore da ieri fino al 2 maggio prossimo. La decisione è scaturita, hanno fatto sapere le forze dell’ordine, nell’ambito di uno specifico servizio effettuato da personale della squadra amministrativa della Questura, a seguito di numerose segnalazioni circa la vendita di alcolici agli under 18. Nello specifico, il 7 aprile scorso, nel corso della serata, uomini della Questura, nel corso di un’attività di appostamento all’interno dell’esercizio commerciale, avevano pizzicato una sedicenne intenta a consumare un cocktail alcolico, dopo averlo acquistato, senza che il titolare richiedesse documenti d’identità che ne verificassero l’età. In quella circostanza era stata comminata al titolare una sanzione amministrativa in attesa di un provvedimento più duro che è scattato ieri. Nel febbraio dello scorso anno la chiusura temporanea era avvenuta sempre per la vendita di alcolici proibita a minorenni. M.B.