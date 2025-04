Alberi abbattuti in Piarda Ferrari: "Le scuse non sono sufficienti"

Anche il Movimento Civico per il Lodigiano “Ama il Tuo Paese“ si schiera contro il disboscamento e l’abbattimento di 18 alberi in Piarda Ferrari a Lodi. Esprimono "rabbia e dissenso" Domenico Ossino e Ferdinando Mascherpa, consiglieri comunali rispettivamente di Montanaso Lombardo e Villanterio. Secondo loro, ciò che è avvenuto alla Piarda il 27 marzo scorso "ha arrecato un danno significativo al patrimonio ambientale e naturale della nostra comunità". Non è sufficiente, per i membri della lista, l’ammissione di "mea culpa" da parte del Comune di Lodi e del Parco Adda Sud, "sono scuse del tutto irricevibili. Il danno è stato fatto, e nulla potrà ripristinare l’equilibrio naturale compromesso". Per Ossino e Mascherpa nulla giustifica la "distruzione indiscriminata dell’area boschiva", nemmeno le motivazioni tecniche fornite in tema di sicurezza. Viene recriminata inoltre anche la mancata comunicazione dell’operazione alla cittadinanza, non coinvolta al pari "delle associazioni". "Il trauma subito dal bosco – proseguono i due consiglieri - richiederà anni per essere superato. Chiediamo chiarimenti e trasparenza. E promuoveremo iniziative per il ripristino e la riqualificazione".