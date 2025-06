Ciclista investito gravissimo in ospedale. Prognosi riservata

Grave incidente a Lodi. Un ciclista (F.A. di mezza età) è stato travolto da un’auto e trasportato in elisoccorso a Bergamo. L’incidente si è verificato all’incrocio tra la Strada Provinciale 235 e via Cavallotti. Ancora da chiarire la dinamica su cui stanno indagando la Polizia Locale e gli agenti della Questura. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra la bicicletta e un’auto è stato violento. Sul posto sono giunti l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi e l’elisoccorso da Bergamo. Il ciclista è stato intubato e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’auto, visibilmente scosso, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi per accertamenti. L’incidente ha causato forti disagi alla circolazione.