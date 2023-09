Al via Open Day di Vaccinazioni a Lodi: scopri le date

Vaccinazioni da ultimare? Per seguire il calendario Asst propone un open day vaccinazioni per i nati nel 2016, 2017, 2011 e 2010. A volte, per influenze e problemi di altro genere, i genitori non riescono a rispettare le scadenze delle vaccinazioni dei propri figli. Affinché siano efficaci le profilassi, però, i cicli vanno completati e si deve cercare di rispettare il più possibile i tempi. La Asst di Lodi organizza quindi “open day“ sul territorio lodigiano, dedicate alle vaccinazioni dei nati negli anni 2016, 2017, 2011 o 2010. Un’occasione importante per facilitare il recupero di vaccinazioni non ancora eseguite e proteggere così la salute di bambini e adolescenti in vista della riapertura delle scuole. "Durante le date prestabilite, i nostri centri vaccinali saranno aperti con accesso libero" assicurano dall’ospedale. Sono tre le sedi disponibili, in tutto il territorio. A Lodi oggi in via Agostino Bassi 13 dalle 8.30 alle 18.30. Poi c’è Sant’Angelo Lodigiano, lunedì 11 settembre, nella casa di comunità, sulla provinciale 19, all’ospedale Delmati, dalle 8.30 alle 15.30 e infine Casalpusterlengo, in via Crema 15, sempre lunedì 11 settembre, dalle 8.30 alle 15.30.

P.A.