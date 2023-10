Prima l’aggressione, poi porta la moglie in ospedale: marito violento allontanato da casa

Lodi, 6 ottobre 2023 - Violenza sulla compagna, allontanato dalla casa familiare. I poliziotti della Questura di Lodi, nell’ambito delle numerose attività d’indagine in materia di “Codice Rosso e violenze di genere” nel Lodigiano, hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, nei confronti di trentenne. L’uomo, un extracomunitario, abita in una provincia limitrofa, ma è di fatto domiciliato nel Lodigiano.

L’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento nonostante la donna non abbia denunciato il consorte. La 30enne è stata attenzionata perché il marito stesso l’ha accompagnata in pronto soccorso a Lodi a seguito delle violenze subite. E’ quindi scattata la segnalazione e la squadra mobile ha preso in mano il caso.

Sono state così accertate ripetute aggressioni, in particolare violenze fisiche e psicologiche, la donna è stata anche costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà. Secondo l’accusa, le violenze sarebbero avvenute per motivi di gelosia, per almeno sei mesi all’interno dell’abitazione familiare. Da qui il provvedimento a tutela della vittima.