Adolescenti Comuni uniti da un progetto

Adolescenti lasciati soli? Ci pensano i Comuni del Basso Lodigiano con “Siamo i ragazzi di oggi”. Il Comune di Maleo, chiedendo a Corno Giovine e Santo Stefano di partecipare, invita le famiglie ad avere fiducia nelle istituzioni impegnate in un progetto specifico che sarà presentato venerdì alle 20.45 alla sala polivalente de “Il giardinetto” di Maleo, in via Dante 27, teso a rafforzare i legami sociali e generazionali indeboliti, che spesso portano a forme di disagio sociale dei giovanissimi. "Ragazzi dei quali si parla solo se compiono azioni estreme ma che invece hanno tantissima necessità di essere coinvolti e seguiti – osserva l’assessore malerino Monica Caterina Gorla (nella foto) –. Le agenzie educative normalmente ignorano la fascia d’età dagli 11 ai 17 anni. Speriamo di coinvolgerli noi, in maniera informale, ascoltando le loro idee e proposte, direttamente dove si ritrovano". "Andremo nei luoghi dei giovani perché se, grazie alla dirigente scolastica Lorenza Badiini, dell’Istituto comprensivo, la scuola secondaria di primo grado riusciamo a raggiungerla con incontri di due ore per classe, occorre avvicinare anche i giovani di prima e seconda superiore, che iniziano a frequentare anche i paesi limitrofi e magari non trovano risposte educative in paese – aggiunge –. Speriamo di offrirgli qualcosa di significativo e magari coinvolgerli in un lavoro artistico grazie a esperti educatori piacentini (Marco Piccoli e Lorenzo De Carli)". Nel lavoro di strada non è il servizio che accoglie coloro che hanno bisogno, ma sono gli operatori stessi a muoversi verso il territorio e le persone che lo abitano. "Mettiamo in campo 6.500 euro finanziati dal bando regionale Lombardia “estate+insieme”" conclude Gorla.

P.A.