Addestramento della Protezione civile. Con loro gli studenti

Più di sessanta volontari della Protezione Civile di diversi comuni del Lodigiano hanno preso parte alla “Prova di Addestramento 2025“, esercitazione di tre giornate, organizzata a Somaglia, a cui hanno partecipato, oltre al gruppo locale, anche gli operatori di Mulazzano, Casaletto, Brembio, Livraga, Secugnago, Cavenago d’Adda e dell’Unione Nord Lodigiano.

Presenti anche 18 studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di Lodi (Volta, Enaudi, Gandini e Bassi), che hanno aderito al progetto della Rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile. Il campo scuola, il primo svolto all’esterno degli istituti scolastici, ha permesso agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite durante il corso teorico di base, tramite delle attività come il montaggio e lo smontaggio di tende, l’impiego di motopompe di raccolta dell’acqua, il posizionamento di sacchi di sabbia per la prevenzione di esondazione dagli argini e la guida di un drone per la ricerca dei dispersi.

I volontari hanno dato il via alle attività con il taglio e il sezionamento degli alberi presenti lungo il costone che fiancheggia per più 120 metri il viale del cimitero, su un terreno dissestato a rischio di frane. La tre giorni si è conclusa con una prova di orientamento notturno nella golena del Po.

