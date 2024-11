Acquisto di ossicodone con ricettari presi in ospedale. In sette patteggiano

Sette patteggiamenti per l’acquisto illecito di OxyContin, potente farmaco oppiaceo. Romina Poli ha patteggiato 5 anni e 4 mesi di reclusione, Fatima Harkati 3 anni e 4 mesi, Santos Velasquez 4 anni e 4 mesi, Fabiola Tagliani 4 anni e 4 mesi, Francesco Porcari 4 anni e 6 mesi, Pietro Le Donne 3 anni e 2 mesi, Francis Garcia Fermin 2 anni e 9 mesi. Il Gip non ha invece accolto la richiesta di patteggiamento di Charles Polanco Perez, per i precedenti penali a suo carico. Con il rigetto della richiesta, ora Polanco dovrà comparire davanti a un altro giudice. L’avvocato Pierluigi Vittadini, che ha assistito Velasquez, si è detto "soddisfatto, in quanto il mio assistito è ai domiciliari e ha l’autorizzazione a uscire per recarsi al lavoro". Le accuse a vario titolo, per i coinvolti, sono di truffa, falso e ricettazione.

L’inchiesta riguardava un giro volto all’acquisto di scatole di Oxycontin, possibile grazie all’utilizzo di ricette e ricettari provento di furto e illecitamente sottratti in ospedale. Il medicinale veniva così acquistato con false ricette in varie farmacie della Lombardia, applicando anche il codice di esenzione e così facendo ricadere i costi sul servizio sanitario regionale, con un danno per decine di migliaia di euro. L’Oxycontin ha come principio attivo l’ossicodone, è un antidolorifico molto forte, utilizzato per trattare il dolore cronico. Caratteristica degli oppioidi è indurre dipendenza, per cui si è creato a livello globale il fenomeno della dipendenza da tale sostanza. Motivo per cui, parallelamente alla dipendenza, si sono creati flussi illeciti di reperimento e successivo traffico del medicinale.

Nicoletta Pisanu