La protezione civile di Lodi cerca nuovi giovani volontari. Parte la prima Accademia: come partecipare

Casalpusterlengo (Lodi), 27 gennaio 2025 – Per far entrare sempre più giovani in protezione civile, la Fircb Ser Lodigiano lancia la prima “Accademia della protezione civile” lodigiana. Per scoprirne i segreti, i genitori potranno partecipare all’incontro informativo del 22 febbraio, alle 10, in via Scotti, nella sede del sodalizio.

“Legandoci ai campi scuola di protezione civile, che svolgiamo ogni anno con successo, abbiamo messo in piedi questa accademia – spiega la formatrice Stephanie Tonani –. Parte a marzo, prevede u n incontro mensile, che sarà proposto o sabato o domenica mattina ed è destinato a ragazzini dai 10 ai 18 anni. Con ritrovo, per la parte teorica, a Casalpusterlengo, in via Scotti, nelle nostre sedi e uscite, gestite da noi, nei territori limitrofi, per quanto riguarda la parte pratica”.

Sono previsti: la trattazione di come si affrontano i rischi, in particolare quelli specifici del territorio, lezioni su come si montano tende e campi, informativa su quali aree si possono allestire spazi simili, corsi sulla sicurezza, uso della motopompa, prove pratiche come l’arginamento di un fontanazzo e così via. “Ovviamente sempre con i ragazzi monitorati da esperti e in totale sicurezza” ribadisce la formatrice. “Ci stiamo muovendo con il provveditorato per vedere se riusciamo a far avere crediti formativi, per la scuola, ai partecipanti. Meglio essere preparati alle emergenze, che sono sempre più frequenti, che scoprire troppo tardi che non c’è un piano b”. I formatori che seguiranno gli aderenti sono i volontari lodigiani più esperti e titolati, da Regione o dal dipartimento nazionale, per poter divulgare le conoscenze.

Al termine dell’Accademia, inoltre, chi è maggiorenne può già frequentare il corso base per entrare nel Corpo. Una preiscrizione è possibile: si fa cliccando il Qr code della locandina presente sui social, alle pagine Facebook e Instangram “accademiaprotezionecivilefircb”. Per informazioni chiamare il numero di telefono 338/6507402. L’esperienza parte l’8 marzo e costa 50 euro in tutto. Cifra che comprende l’assicurazione e una maglietta “griffata” protezione civile.