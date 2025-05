Bus senza assicurazione bloccato dai poliziotti. Partiva in gita scolastica

CREMA (Cremona)Un autobus destinato alle gite scolastiche privo di copertura assicurativa è stato scoperto giovedì, durante controlli effettuati dalla polizia stradale. Il bus, due piani, avrebbe dovuto portare 51 alunni di una scuola primaria di Crema in Veneto per una gita di fine anno scolastico. L’irregolarità è stata scoperta dagli agenti prima della partenza ed è stata quindi emessa a carico del conducente una sanzione. Contestualmente il mezzo è stato sequestrato. Per fortuna dopo due ore sono arrivati dei mezzi sostitutivi e i piccoli alunni sono riusciti a partire ugualmente per la gita. Il proprietario dell’automezzo, titolare della ditta con sede nella bergamasca, si è giustificato affermando di non aver pagato la quietanza della copertura assicurativa per dimenticanza. Alcuni giorni prima, sempre una pattuglia del distaccamento di Crema, aveva accertato in un paese del Cremasco che un autobus aveva installato cinture di sicurezza non funzionanti. A bordo sarebbe dovuti salire studenti di un altro istituto cremasco. Diversa anche la proprietà del mezzo.