Tenta furto di prodotti nel “suo“ magazzino. Trentenne denunciata

Una donna di 30 anni residente in provincia di Lodi e operaia nel magazzino Amazon di Castel San Giovanni (Pc) è stata sorpresa venerdì pomeriggio a rubare diversi articoli tra cui cinque paia di occhiali da sole di varie marche, un orologio e una canottiera di marca per un valore di alcune centinaia di euro. La merce era stata nascosta tra i suoi effetti personali. Allertati dalla sicurezza interna i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno denunciato in stato di libertà la donna per tentato furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili del magazzino logistico.