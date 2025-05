Sradicata cassaforte in un’abitazione. Bottino da 30mila euro

Un’incursione che ha fruttato ai malviventi un ricco bottino è avvenuta, tra le giornate di giovedì e venerdì in assenza dei proprietari, in un’abitazione di via Ciocca a Codogno. La strada si trova al Villaggio San Biagio ed è una traversa di viale Papa Giovanni XXIII. La banda, dopo essere riuscita a entrare nell’abitazione si è diretta verso la cassaforte a muro e l’ha scardinata senza che i vicini si accorgessero di nulla. Una volta aperto il forziere hanno arraffato oro e contanti per un bottino che ammonta a circa 30mila euro.