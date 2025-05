Sforbiciata ai fondi per sistemare le strade. Il Pd: sicurezza a rischio

Forte preoccupazione, per i tagli decisi dal Governo ai fondi per gli investimenti sulle strade provinciali, viene espressa dagli esponenti del Partito Democratico. "Mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e peggiorano le condizioni della mobilità sui territori, privando le Province persino delle risorse per la semplice riasfaltatura" sostengono i dem con una nota a firma del segretario provinciale Andrea Ferrari.

Nell’immediato, fa sapere il Pd, la riduzione dei fondi per il 2025 ed il 2026 equivale al 70% di quelli preventivati, con una disponibilità effettiva che, per il Lodigiano, passa nel biennio da 2.075.000 euro a 622mila euro. "Soldi sottratti alla manutenzione, perciò alla sicurezza, in un quadro che già era molto deficitario – sottolineano –. Per dare un termine di raffronto, con le disponibilità pre tagli la Provincia di Lodi sarebbe stata in grado quest’anno di sistemare solo circa 8 dei quasi 500 chilometri di viabilità territoriale, mentre ora gli interventi si limiteranno a meno di 3 chilometri".