Abbandona l’autovettura. Dentro trenta chili di droga

PIEVE FISSIRAGA (Lodi)Una banale infrazione al Codice della Strada è costata cara ad un pusher, al momento rimasto ignoto, che è stato pizzicato, nei giorni scorsi, dagli uomini di una volante della Polizia stradale lungo la provinciale 35 di Pieve Fissiraga. La pattuglia di agenti ha intimato l’alt all’automobilista. Pensava di dovergli fare una semplice multa per non aver dato una precedenza ad un incrocio. Un’imprudenza fatale per lui che doveva evitare di farsi notare ed invece si è fatta probabilmente prendere dall’ansia alla vista della pattuglia. Il controllo degli agenti ha infatti preso ben presto una piega ben diversa.

Quando l’automobilista si è visto di fronte i poliziotti, ha fermato improvvisamente la marcia dell’utilitaria è sceso dall’abitacolo ed è fuggito a piedi in mezzo alla campagna. La Stradale ha cercato di raggiungere il fuggitivo ma inutilmente ed allora si è concentrata sulla verifica dell’autovettura abbandonata. Agli agenti è bastato aprire le portiere e il cofano del baule per scoprire all’interno diversi scatoloni. Una volta aperti, i poliziotti si sono trovati di fronte a oltre trenta chilogrammi di sostanze stupefacenti, marijuana e hashish, tutti già suddivise in sacchetti di plastica e pronte per essere smerciate. La sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro e sono state avviate le indagini per risalire al conducente della vettura e alla destinazione dell’ingente quantitativo di droghe.

Mario Borra