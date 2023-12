A tavola l’addio al 2023. Cenone di San Silvestro. Menù dai 50 ai 140 euro

Cotechino, lenticchie, panettone, champagne. Poche ore al cenone di Capodanno e la città di Lodi offre tante proposte, variegate per tutti i palati e portafogli. Chi lo trascorrerà al ristorante può trovare piatti della tradizione, ma anche altre ricette più ricercate e moderne. Per i ristoratori è un periodo di grande lavoro, come racconta Alessandro Proietti, chef de “La Coldana“, in via del Costino, ristorante che nel novembre di quest’anno ha ottenuto la prima Stella Michelin. "Abbiamo avuto prenotazioni anche da prima che facessimo uscire il menù per il cenone dell’ultimo, noi abbiamo 30 coperti e sono pieni da tempo – riferisce –. Per le pietanze abbiamo optato per piatti nuovi proposti ad hoc, studiati per il cenone: 5 portate a 140 euro a persona. Per esempio, come antipasto abbiamo un crudo di ricciola, yuzu, capperi e pepe timut. Come primo un risotto Carnaroli, con burro montato al limone, zafferano e crudo di gambero rosso. A seguire arrosto con bottoni di patate, funghi, grana padano e salsa. Anche un secondo di pesce con un’ombrina bocca d’oro, con infuso di mare e caviale Calvisius. Si concluderà con vari dessert, come un gelato al panettone, agrumi e noci e una selezione di pasticceria. Ci sarà anche il tradizionale cotechino con lenticchie, prima del dessert. Un totale di cinque portate, senza contare uno snack di benvenuto all’inizio".

Il boom di casi di influenza degli ultimi giorni ha complicato, per alcuni, i piani preparati per la serata di San Silvestro. Marco e Marina Dassisti, del ristorante “Mar&Mar“, in via Strepponi, riferiscono di avere avuto un po’ di "disdette dell’ultimo minuto". "Avevamo quasi raggiunto il pienone – raccontano –, poi però abbiamo avuto qualche cambiamento in questi giorni. Magari con qualche prenotazione all’ultimo ritorna il pieno, noi siamo un piccolo ristorante di circa 20 coperti. Siamo specializzati in cucina di mare, e per Capodanno puntiamo sulle nostre specialità con un menù di pesce, a 70 euro a persona. Ci sono i nostri punti forti come gli spaghetti all’astice come primo, polpo croccante su crema di patate come secondo, inizieremo con 5 antipasti (dai voulevant ai gamberoni in salsa cocktail, ma anche un gratinato misto) e finiremo con il cotechino con lenticchie scoccata la mezzanotte". Il problema delle disdette all’ultimo non ha colpito solo “Mar&Mar“, ma anche il ristorante “Al Sazio“ che, per il conto alla rovescia verso il 2024 ha optato per una cena a 50 euro con entrée di salmone allo zeller marinato, diversi antipasti, un primo di risotto al mascarpone lodigiano, pancetta e riduzione di Malvasia, secondi con roastbeef o cotechino. Come dessert il classico panettone con crema di mascarpone. "Eravamo quasi pieni, in entrambi i nostri ristoranti, sia in quello di via Volturno, in centro, che in quello alla Wasken Boys, in piazzale degli sport, ma poi ci sono state varie disdette all’ultimo – afferma Alberto Dassisti il titolare –. Noi proponiamo idee di piatti con prodotti locali di alta qualità. Io preferisco non dire quanti coperti abbiamo". Alla Wasken poi, oltre al mangiare, per il cenone è stata preparata una serata con animazione, musica e karaoke.