89enne di Zenevredo sventa truffa grazie ai consigli dei carabinieri

Ha chiamato i carabinieri, non solo per denunciare la tentata truffa, ma anche per ringraziarli per i consigli che le sono serviti per riuscire a sventarla. La donna, 89enne di Zenevredo, aveva ricevuto la telefonata di un truffatore, che le ha raccontato che suo figlio aveva causato un incidente, era stato arrestato e che per farlo liberare servivano soldi o gioielli. Una delle tipologie di truffa che i carabinieri avevano spiegato all’incontro, al quale aveva partecipato l’anziana, lo scorso novembre. Così ha troncato la telefonata e ha chiamato i militari della Stazione di Montù Beccaria.