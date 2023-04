Massalengo, uomo di 75 anni trovato cadavere nell’auto piena di sangue

Massalengo (Lodi) – Un uomo di 75 anni, residente a Vizzolo Predabissi (Milano), è stato trovato morto stasera – giovedì 20 aprile – a bordo della propria automobile, una Honda Civic, a Massalengo (Lodi) sulla strada sterrata che porta alla cascina Scappadina.

Un passante ha allertato il soccorso sanitario appena lo ha visto ma, arrivati sul posto i carabinieri, hanno impedito al medico di turno di fare qualsiasi cosa: a bordo dell'auto c'era anche, infatti, parecchio sangue. Sul posto, quindi, si è recato il medico legale inviato dalla Procura della Repubblica di Lodi.

L'uomo era vestito molto elegantemente ed era riverso sul sedile posteriore della Honda, a bordo della quale c'era anche un seggiolino auto per bambini, anche questo coperto di sangue. A scoprire il corpo è stato un agricoltore residente in zona che ha chiamato i soccorsi mentre i carabinieri sono stati allertati dal Comune.

In genere il luogo del ritrovamento, cascina Scappadina, è noto per essere frequentato da chi vuole camminare o andare in bicicletta nel verde, offrendo piacevoli percorsi sul canale Muzza.