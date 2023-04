Trovato morto nell’auto: la vittima è Antonio Novati, noto commercialista milanese. Trafitto da numerosi fendenti

Milano – Era un noto commercialista milanese l’uomo trovato morto nella sua auto, questa sera – giovedì 20 aprile – nelle campagne lodigiane. Si chiamava Antonio Novati e aveva 75 anni.

Aveva due studi, uno a Milano e l'altro a Melegnano, in provincia di Milano ma al confine col Lodigiano, così come propaggine milanese in terra ormai lodigiana è Vizzolo Predabissi, il paese di residenza di Novati. Il cadavere del professionista, riverso in un lago di sangue sul sedile posteriore di una Honda Civic, è stato trovato da un agricoltore lungo una strada sterrata nel Comune di Massalengo.

Novati vantava un’esperienza professionale di oltre 40 anni ed era stato perito e curatore fallimentare, per parecchio tempo, per il tribunale di Lodi, oltre che custode per procedure esecutive immobiliari. I suoi studi si occupavano invece di consulenza societaria, aziendale e fiscale e di contabilità. Il professionista era sposato e aveva due figli e tre nipoti.

Da una prima analisi del medico legale sul cadavere, emergerebbe che l'uomo sarebbe morto dopo essere stato trafitto da più fendenti, in particolare nella zona dell'addome, che hanno provocato una copiosa emorragia. Il procuratore di Lodi Maurizio Romanelli ha disposto l'autopsia sul corpo che, quindi, è ora stato trasportato all'istituto di Medicina legale di Pavia. L'automobile sulla quale è stato ritrovato, che era spesso in uso alla moglie, è stata invece sequestrata e portata nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Lodi, a disposizione per ulteriori rilievi scientifici.