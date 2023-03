Pedro dei Finley papà per la seconda volta: è nata Olivia. I complimenti di Jovanotti

Il post di Pedro dei Finley su Instagram

Pedro dei Finley è diventato papà per la seconda volta. Elisa Arini e il cantante Marco Pedretti, infatti, sono diventati genitori di Olivia.



"Sei nata in una placida domenica di sole, a due passi dal lago e dalla primavera. Non hai avuto particolare fretta, probabilmente perché hai già capito come si fanno le cose fatte bene. Ti chiami Olivia senza un motivo preciso, piaceva alla mamma e questo direi che basta e avanza - ha scritto il frontman della band pop rock targata Legnano-Arconate -. La tua mamma…che forza della natura…vederla metterti al mondo è stato incredibile… Sei spiccicata a tuo fratello, l'unica cosa che vi differenzia è la cromia del pigiama. Confido però in un'indole diversa, dopo il primogenito punk, non mi dispiacerebbe che tu fossi un po' più pop".

"Sono felice, o meglio 'sollevato', perché dopo un anno davvero complesso avevamo bisogno di una manina che ci riavvicinasse al sole. La tua - ha proseguito -. Non sono bravo con le promesse, ma una cosa te la posso garantire: ti donerò tutto me stesso, nella speranza di poterti suonare la musica più bella possibile. Papà Pedro".



Agli auguri di fan e colleghi si è unito anche Jovanotti, che ha commentato con un cuore il post su Instagram.



Il primogenito della coppia, Diego, è nato nel 2019 e Marco Pedretti gli aveva voluto dedicare la canzone ‘San Diego’.