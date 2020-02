Legnano (Milano), 6 febbraio 2020 - Volata finale: questa volta l’accesso all’area pedonale di via Venegoni - ancora oggi attraversata da automobilisti in cerca di una “scorciatoia“ per raggiungere il parcheggio di via Gaeta o per evitare il sottopasso verso piazza Monumento malgrado il divieto di transito - sarà a giorni regolato e controllato da un sistema di telecamere in grado di segnalare gli ingressi consentiti e quelli, invece, da sanzionare. Una determina di pochi giorni fa definisce questo ultimo passaggio che va a comporre definitivamente anche la mappa del sistema di telecamere che regola gli ingressi consentiti anche nella ztl allargata del centro cittadino.

«In centro i varchi sono tutti controllati e gli impianti funzionanti, fatta eccezione per due installazioni dove si devono ancora completare i lavori in via Magenta e in via Palestro - spiega il comandante della polizia locale, Daniele Ruggeri -: anche questi due impianti dovrebbero comunque essere attivi entro fine febbraio. L’impianto che regola l’accesso all’area pedonale di via Venegoni è ormai a posto, manca solamente un passaggio tecnico che riguarda la scheda telefonica chiamata a far dialogare il sistema: questo passaggio viene solitamente risolto in pochi giorni". La situazione di questo sistema di controllo era rimasta in sospeso per parecchi mesi, tanto che gli accessi della auto all’area sono al momento non sempre motivati. "In via Venegoni eravamo arrivati a pochi passi dall’attivazione dell’impianto già tempo fa – continua Ruggeri -, poi il palo che reggeva l’impianto è stato divelto e abbiamo dovuto risistemare le cose. Dal punto di vista della richiesta delle autorizzazioni, va sottolineato che la regolamentazione era comunque già attiva nella ztl del centro e, malgrado l’assenza degli impianti, anche nell’area pedonale di via Venegoni. Se qualcuno ha “dimenticato” nei mesi scorsi di far registrare la propria targa deve dunque sapere che, anche qui, ora sarà il sistema di telecamere a controllare e dare seguito a eventuali sanzioni". Per questo passaggio ci si può rivolgere all’ufficio Mobilità del Comando, oppure utilizzare il portale del cittadino del Comune e, alla voce Multe online ztl, trovare la disciplina con i riferimenti.

A poche decine di metri di distanza dall’area pedonale di via Venegoni c’è un’altra situazione legata alla viabilità e a potenziale rischio, diventata ormai una costante negli anni anche perché le cattive abitudini degli automobilisti non sembrano trovare soluzione di continuità. Neppure di fronte all’evidente buona volontà delle realtà coinvolte. Chiunque si sia trovato nelle ore serali, oppure la domenica, a transitare in via Liberazione, infatti, si sarà trovato di fronte a una sequenza di autovetture parcheggiate fila a destra e a sinistra a ridosso dell’impianto semaforico. Il perché è presto detto: doversi recare nella vicina Farmacia della Stazione, punto di riferimento perché aperta 24 ore su 24 sette giorni alla settimana, pare una giustificazione sufficiente per abbandonare l’auto dove si vuole in una vera sfida al parcheggio selvaggio che rischia di diventare estremamente pericolosa per la circolazione. Negli anni la situazione non è mai cambiata, anzi è forse peggiorata, ma in compenso ha assunto contorni paradossali per un semplice motivo: la stessa Farmacia della Stazione, proprio per evitare problemi di questo tipo, aveva acquistato e poi demolito una villa a pochi passi dalla farmacia per realizzare un parcheggio a disposizione dei clienti. Un parcheggio che, oggi attivo, è per la maggior parte del tempo praticamente deserto.