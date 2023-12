Vuol dar fuoco al box della ex per vendetta

Stava per dare fuoco al garage di un palazzo a Cardano al Campo ma l’intervento tempestivo dei carabinieri di Gallarate, allertati da un vicino di casa insospettito dai movimenti di un uomo in prossimità del box, ha bloccato l’azione che avrebbe potuto causare gravi danni. E’ accaduto nella serata di lunedì, l’arresto è scattato per un giovane di 22 anni, residente in Valle Olona.

Il ventiduenne, fermato in tempo dall’arrivo della pattuglia, stava peraltro sbagliando garage. Secondo quanto ricostruito con la sua confessione, c’era un preciso piano, studiato con un amico che voleva mettere in atto una vendetta nei confronti dell’ ex fidanzata dando fuoco al box della donna, un "favore" dietro un compenso di 500 euro.

Il piano è fortunatamente fallito grazie all’intervento dei carabinieri chiamati sul posto da un inquilino che notava il comportamento sospetto vicino al garage.

E salvo anche il box, che tra l’altro non era quello che doveva essere bersaglio della vendetta che voleva architettare l’amico ma di una persona estranea alla vicenda. Anche maldestro il ventiduenne arrestato in flagranza. L’arresto è stato convalidato ieri mattina durante la direttissima in Tribunale a Busto Arsizio, per il giovane il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo che dovrebbe svolgersi già nelle prossime settimane. Il ventiduenne ha confermato quanto aveva confessato ai carabinieri.

Rosella Formenti