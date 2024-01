Volontariato alla sezione Cristina Rossi di Avis . Quattro opportunità per svolgere il servizio civile

La sezione Cristina Rossi di Avis Legnano seleziona quattro persone per il servizio civile, che avranno la possibilità di trascorrere un periodo di 12 mesi presso la sede locale unendosi al progetto di volontariato e solidarietà dell’associazione. Per potersi candidare occorre avere tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini UE o di un paese terzo ma regolarmente soggiornanti in Italia e in regola con la fedina penale. Si può presentare la propria candidatura a un solo progetto, quindi è importante scegliere con cura. Il progetto di Avis Legnano è "Scuola di dono, nel Nord" che, tra l’altro, prevede una risposta all’obiettivo 3 della salute secondo le mission associative di assicurare l’autosufficienza nazionale di sangue. Il compenso previsto per l’attività è di 507,30 euro mensili per un impegno settimanale di circa 25 ore. Le candidature vanno presentate entro il 15 febbraio alle 14.Ch.S.