Volontari del soccorso in bicicletta, così arrivano ovunque

Il primo soccorso con mezzi tradizionali, in particolare con le ambulanze, talvolta non è possibile o può non essere agevole a causa di contesti territoriali, geografici o logistici difficili da attrezzare e da raggiungere. In ausilio e ad integrazione dei mezzi di soccorso tradizionali, ci sono le biciclette attrezzate per l’emergenza e il soccorso. A Sesto Calende il servizio è attivato grazie al Corpo volontari ambulanza di Angera. Sesto, soprattutto nella stagione estiva, diventa meta turistica e, nei fine settimana, la pista ciclabile lungo il fiume si popola di moltissime persone. Risulta pertanto necessario potenziare il soccorso sanitario "sul posto" per un intervento rapido, soprattutto quando il tempo è determinante per l’efficacia e il luogo non è raggiungibile dai mezzi di soccorso tradizionali. Durante la stagione estiva fino alla fine di settembre il CVA mette a disposizione 2 soccorritori che pattugliano in bicicletta (elettrica) ogni domenica dalle 9 alle 12 e 15.30-18.30 il tratto tra la spiaggia della Melissa e Parco Europa. R.F.