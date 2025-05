La diretta televisiva del Palio di Legnano verrà prodotta direttamente da Fondazione Palio con una tecnologia streaming e diffusa attraverso Rete 55 (canale digitale terrestre numero 88): la conferma con le specifiche dettagliate della programmazione è arrivata in occasione della presentazione al palazzo della Regione. Tutte le dirette saranno televisive e in streaming sui siti web e i canali social ufficiali del Palio di Legnano e dei media partners. Si partirà venerdì 23 maggio con la diretta della Provaccia - Memorial Luigi Favari, organizzata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.

Dalle 20 fino al termine della manifestazione sarà Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55, a condurre la trasmissione raccontando la serata prima insieme a Francesca Bianchi e Tiziano Biaggi (Vice Gran Maestro del Collegio), per la parte della sfilata, e poi con Alessandro Natali e Mauro Nebuloni, per i momenti delle corse. In tribuna Davide Bartesaghi e Chiara Milani si occuperanno delle interviste, mentre i fantini nell’area box avranno a che fare ancora con Bartesaghi e con Matteo Garegnani.

Il giorno del Palio, domenica 25 maggio, partirà alle ore 10 la diretta da piazza San Magno, con la Messa sul Carroccio. La celebrazione sarà commentata da Federica Tacchi, per la parte religiosa, e da Rossella Oldrini, per quella riguardante la parte del Palio e delle contrade.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, sarà trasmessa la sfilata per il centro della città, commentata da Francesca Bianchi e Mattia Boria. Alle 15.30 la diretta proseguirà dal Campo del Palio, con il commento di tutto il corteo storico e la corsa ippica. La conduzione della diretta sarà affidata a Matteo Inzaghi, affiancato durante la sfilata da Laura Defendi e dal Coordinatore della Commissione Costumi, Alessio Francesco Palmieri Marinoni. Le corse avranno invece il commento tecnico di Alessandro Natali e Mauro Nebuloni.

Le interviste in tribuna saranno affidate a Luigi Crespi e Chiara Milani, mentre le interviste ai fantini saranno curate da Davide Bartesaghi e Matteo Garegnani.

P.G.